POL-RE: Herten: Fahrer kommt nach Rotlichtfahrt von der Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots) - Die Polizei wurde am frühen Montagabend zu einem Einsatz auf die Steinstraße gerufen. Ein 30-jähriger Mann aus Marl gab an, von zwei unbekannten Tätern überfallen worden zu sein. Demnach stand er gegen 18.25 Uhr am Kofferraum seines Autos - und wurde plötzlich von hinten angegriffen. Die beiden Täter liefen danach mit einer Reisetasche, die er zuvor eingeladen hatte, in Richtung ...

mehr