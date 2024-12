Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mit Pkw gegen Baum gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.12.2024, 6.50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Ostbevern. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Ostbevern Brock. Plötzlich kam die Ostbeveranerin mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Dadurch wurde die Fahranfängerin in dem Pkw eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus ihrem Auto. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Aufgrund der Schwere des Verkehrsunfalls wurde das Unfallaufnahmeteam aus Münster hinzugezogen. Die Bahnhofstraße wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

