Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (24.08.2025, gegen 20:45 Uhr) meldete ein Zeuge einen vermeintlich alkoholisierten Autofahrer bei der Polizei. Die alarmierten Polizeikräfte konnten das beschriebene Auto in der Rheinuferstraße kontrollieren. Der 40-jährige Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

