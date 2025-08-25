Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am frühen Montagmorgen im Stadtgebiet einen 25-Jährigen mit einem E-Scooter gestoppt, der deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut 1,3 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge für den 25-Jährigen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Friedrichshafen

Unbekannter löst Brandalarm aus

Wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Sonntag gegen 19.30 Uhr am Buchhornplatz einen Brandalarm ausgelöst hat. Der Täter betätigte im Erdgeschoss des Wohnhauses zwei Knöpfe der Brandmeldeanlage, was die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen auf den Plan rief. Statt Flammen stellten die Wehrleute vor Ort den Fehlalarm fest und rückten wieder ab. Die Polizei ermittelt nun bezüglich des Verursachers und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zum Täter.

Kressbronn

Ehemann erkennt Fahrrad wieder - Polizei stellt Dieb

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein 68-Jähriger, als ein 13-Jähriger am Sonntagabend in der Seestraße mit dem gestohlenen Fahrrad der Ehefrau des Seniors vorbeifuhr. Der 68-Jährige verständigte die Polizei, die das Kind zur Rede und das Fahrrad sicherstellte. Dieses war der Ehefrau des 68-Jährigen am Dienstag vergangener Woche aus ihrem Keller gestohlen worden. Der Dieb hatte dafür offenbar ein anderes Fahrrad zurückgelassen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tathergang dauern an. Das Diebstahlsopfer nahm indes das Fahrrad wieder in Empfang.

Kressbronn

Vandalen hinterlassen Schaden an Imbiss

An einem Imbissladen in der Hauptstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Mit einem Stein warf der Täter die Eingangstüre ein. Dabei wurden auch weitere Gegenstände im Innern des Geschäfts beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Polizei wird zu Streit gerufen und angegriffen

Zu einem Streit zwischen zwei Personen ist die Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr in die Nußdorfer Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der Beamten ging ein 17-Jähriger, der sich mit seiner 16-jährigen Freundin in die Haare bekommen hatte, unvermittelt auf eine Polizeibeamtin zu. Diese konnte einen Angriff durch den Einsatz von Pfefferspray verhindern. Der 17-Jährige nahm daraufhin die Beine in die Hand und sprang in eine Hecke. Beim Versuch, dem Jugendlichen habhaft zu werden, trat dieser nach einem Beamten und flüchtete daraufhin. Beide Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Zudem störte die 16-Jährige den Einsatz, indem sie die Beamten anschrie. Während der 17-Jährige sich nun strafrechtlich wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten muss, kommt auf seine Freundin ein Bußgeld zu, weil sie sich weigerte, ihre Personalien anzugeben.

Meersburg

Gegen Schrankenhalterung gefahren - Verursacher haut ab

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, am Parkplatz "Töbele" verursacht hat. Der Unbekannte prallte gegen die Halterung der Schranke, die durch den Anstoß aus ihrer Betonfassung gerissen wurde. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Sein Wagen dürfte ebenfalls entsprechend beschädigt sein. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr in einer Firma in der Hallendorfer Straße von einem Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt worden. Der Unbekannte gelangte auf noch nicht bekannte Weise in die Werkhalle und brach dort einen Kaffeeautomaten auf - offenbar auf der Suche nach Barem. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter entdeckt und flüchtete in der Folge durch eine Hintertüre aus der Halle. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Einbrecher, der etwa 25 bis 30 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß und schlank sein soll, verlief erfolglos. Die Ermittler des Polizeireviers Überlingen bitten unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu dem Täter, der zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit Aufdruck, eine kurze blaue Hose sowie eine blaue Fischermütze getragen haben soll.

