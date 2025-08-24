PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schlägerei fordert zwei Verletzte

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zu einer Schlägerei am Bahnhofplatz aus. Zwei Geschädigte im Alter von 34 und 19 Jahren erlitten Kopf- und Gesichtsverletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Beide Opfer sollen von Angehörigen einer vierköpfigen Tätergruppierung zunächst verbal angegangen und schließlich geschlagen und getreten worden sein. Direkt nach Verständigung der Polizei flüchteten die Unbekannten in Richtung Innenstadt. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sowie die Klärung der Identität der Angreifer sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Ravensburg geführt werden. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Altshausen

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ein gefährliches Überholmanöver hat am Samstag gegen 9.30 Uhr auf der B32 bei Altshausen beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt. Nach Angaben von Zeugen fuhr ein dunkler Mazda MX-5 bereits vorher mit geringem Abstand auf der B32 in Fahrtrichtung Bad Saulgau hinter einem Ford Focus her. Auf Höhe des Friedhofs soll der Lenker des Mazdas in einer Linkskurve zum Überholen angesetzt haben, obwohl sich aus der Gegenrichtung ein Fahrzeug näherte. Nur durch das schnelle Abbremsen der überholten 60-jährigen Ford-Fahrerin konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet mögliche Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise des Mazdas gefährdet worden sind, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

