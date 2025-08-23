Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nach Autofahrt Polizeibeamte angegriffen

Überlingen (ots)

Am Freitag gegen 18.16 Uhr sollte durch die Polizeibeamten des Polizeireviers Überlingen bei einer 36-jährigen Frau am Tierheim Überligen nach einer Autofahrt die Verkehrstüchtigkeit festgestellt werden. Die Fahrtüchtigkeit wurde zuvor durch Zeugen angezweifelt und dies der Polizei gemeldet. Die Frau wollte sich einer Kontrolle jedoch entziehen und kratzte und zwickte eine Polizeibeamtin, welche sich ihr in den Weg stellten. Gegen die Festnahme leistete die Frau dann erheblichen Widerstand, was mit wüsten Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten einherging. Auf dem Weg zum Krankenhaus trat sie mit dem Fuß gegen den Streifenwagen. Ob hier ein Sachschaden entstanden ist muss noch geklärt werden. Während der Blutentnahme setzte sich das gewalttätige Fehlverhallen der Frau fort, weshalb sie im Anschluss ins ZfP Friedrichshafen verbracht wurde. Neben dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte wird die Frau nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

