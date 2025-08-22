Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Frau im Ausnahmezustand

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag eine Frau in eine Fachklinik gebracht, die im Bereich Ernatsreute mehrfach für Aufsehen gesorgt hat. Bereits am Mittwoch war die Frau durch ihr Verhalten aufgefallen, als sie augenscheinlich stark verwirrt umherlief und offenbar versuchte, unbekleidet Autos anzuhalten. Am Donnerstag meldeten Zeugen, dass die 36-Jährige mehrere Fassaden und einen Zaun mit Farbe beschmiere. Die Polizisten trafen die verbal aggressive Frau an, nahmen sie aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam und übergaben sie den Fachärzten in einer Klinik. Mit den Vorfällen hatte sie nicht nur für Verunsicherung bei einigen Anwohnern gesorgt, sondern auch Sachschaden angerichtet. Daher muss sie nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Meckenbeuren

Motorrad fährt Auto auf

Glücklicherweise lediglich Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße. Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer schätzte bei Starkregen offenbar den Abstand zum vorausfahrenden Pkw falsch ein und fuhr in der Folge in das Heck des BMW. An seinem Motorrad entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, am BMW wird dieser auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Anhänger auf Abwegen

Die unzureichende Sicherung eines Anhängers war am Donnerstag Ursache für einen Verkehrsunfall in der Dornierstraße. Ein 42 Jahre alter Mercedes-Lenker war gegen 15.30 Uhr mit seinem Gespann in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Während der Fahrt löste sich der Anhänger und stieß mit dem Opel eines dahinterfahrenden 58-Jährigen zusammen. Der Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 2.000 Euro eher gering aus.

