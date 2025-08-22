Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringendorf / Hochberg

Lkw-Fahrer missachtet Verkehrszeichen und bleibt stecken

Die Längenbeschränkung von maximal 12 Metern im Bereich der Serpentinen der Kreisstraße 8202 zwischen Veringendorf und Hochberg hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag missachtet und blieb in der Folge mit seinem Fahrzeug stecken. Sein rund 18 Meter langes Gefährt konnte nicht voran bewegt werden. Die Straße musste schließlich zwischen 14.45 Uhr und 16.45 Uhr zeitweise gesperrt werden, um das Fahrzeug wieder herausmanövrieren zu können. Auf den Fahrer, der einräumte, das Verkehrszeichen zwar wahrgenommen zu haben, aber auf sein fahrerisches Können vertraut zu haben, erwartet ein Bußgeld.

Ostrach

Illegal Müll entsorgt

Eine Holzkommode und einen Autositz sowie mehrere leere Benzinkanister haben Unbekannte wohl in den vergangenen Tagen unerlaubt im Waldstück Taubenried im Bereich der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach entsorgt. Der örtliche Polizeiposten hat die Entsorgung des Abfalls über den zuständigen Bauhof veranlasst und die Ermittlungen zu den Müllsündern übernommen. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Bad Saulgau

Schockanruf

Bei einem Schockanruf am Donnerstagnachmittag im Bereich Bogenweiler haben Unbekannte von einer Seniorin einen höheren dreistelligen Euro-Betrag erbeutet. Nur dem Zufall war es dabei zu verdanken, dass die Täter nicht höhere Beute machten. Mit der bekannten Masche haben die Betrüger der Frau am Telefon glaubhaft vorgespielt, dass eine Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei. Zunächst übergab die ältere Dame den Tätern zu Hause gelagerte Wertgegenstände. Die Täter ließen nach der Übergabe jedoch nicht locker, bauten weiter Druck auf und brachten die Frau unter dazu, weitere Wertgegenstände aus einem Bankschließfach abzuholen. Eine erneute Übergabe scheiterte jedoch zum Glück, da die Angehörige der Frau in der Zwischenzeit nach Hause gekommen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und nimmt Hinweise von Personen, die zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr möglicherweise auf den Abholer aufmerksam geworden sind, unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau entgegen. Der bislang unbekannte Abholer wird als etwa 160 bis 165 cm groß und etwa 45 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er soll untersetzt und von osteuropäischem Erscheinungsbild gewesen sein. Zur Tatzeit trug er einen Pullover und eine Kappe.

