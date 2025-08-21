Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Polizei stellt bei Personenkontrolle Diebesgut sicher

Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg haben am Dienstagmittag im Rahmen einer zivilen Fußstreife den richtigen Riecher erwiesen und im Bereich des Bahnhofs einen 40-Jährigen kontrolliert. Dabei stellten die Kriminalbeamten mehrere Elektrowerkzeuge sicher, die der 40-Jährige offenbar zuvor von einer Baustelle in der Adlerstraße entwendet hatte. Zudem fanden die Polizisten bei dem Mann Betäubungsmittel, die sie ebenfalls beschlagnahmten. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Diebstahls und des illegalen Drogenbesitzes ermittelt.

Schlier

Unfall mit drei Beteiligten geht glimpflich aus

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr auf der L 325 ereignet hat. Eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin überholte in Fahrtrichtung Wetzisreute kurz nach dem Ortsausgang trotz durchgezogener Linie den Toyota einer ebenfalls 30-Jährigen, die in selber Richtung unterwegs war. Zeitgleich bog von einem Gemeindeverbindungsweg von Millerhof kommend eine 32-jährige Hyundai-Fahrerin ein, die in Richtung Schlier unterwegs war. Diese übersah die überholende 30-Jährige und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW abgewiesen und prallte gegen den Toyota. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro beziffert, wobei sowohl am VW als auch am Hyundai wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 30-Jährige muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen sie wird aufgrund des verbotenen Überholens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Horgenzell

Unbekannte brechen Baucontainer auf

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende zwei Baucontainer an der K 8039 bei Baumgarten aufgebrochen und Werkzeug im Wert mehrerer tausend Euro entwendet. Die Container, die sich zwischen der Kreisstraße und dem evangelischen Friedhof befinden, wurden von den Tätern gewaltsam aufgebrochen und durchsucht. Die Diebe stahlen unter anderem zwei Kombi- und einen Abbruchhammer, eine Motorsäge, ein Lasergerät und ein Baustahlbindegerät. Personen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Aulendorf

Scheiben der Stadthalle beschädigt

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmittag mehrere Fensterscheiben der Alten Stadthalle in der Graf-Erwin-Straße beschädigt. Der Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen, der wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Kißlegg

Einbrecher steigt in Haus ein

In ein Gehöft in Höhmühle ist im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend ein bislang unbekannter Einbrecher eingestiegen. Der Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so in die Wohnräume. Diese durchsuchte er offenbar. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Vogt führt. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich der Hofstelle wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 bei den Ermittlern melden.

Isny

Fahrerin erschrickt - Unfall mit hohem Sachschaden ist die Folge

Auf mindestens 25.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7 Uhr im Adeleggweg nach sich gezogen hat. Eine 55 Jahre alte Ford-Fahrerin erschrak eigenen Angaben zufolge beim Ausfahren aus einer Tiefgarage aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs derart, dass sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Fahrbahn abkam und mit einem Hyundai kollidierte. Durch den wuchtigen Aufprall wurde dieser auf einen Citroen geschoben. Der Citroen wiederum prallte durch den Anstoß gegen einen VW. Die 55-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Leutkirch

Schmierfink verunstaltet Mautanlage

Eine Mautsäule an der B 465 bei Reichenhofen wurde in den vergangenen Tagen von einem unbekannten Täter mittels Farbspray verunstaltet. Der Schmierfink besprühte mehrere Glaselemente der Anlage, sodass ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Aichstetten

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Kokain hinterm Steuer

Deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung haben Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht bei einem 23-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie auf der L 260 zwischen Leutkirch und Aichstetten gestoppt haben. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste seinen Pkw stehen lassen und wird nun entsprechend angezeigt.

