Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter leistet Widerstand

Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung kommen auf einen 38-Jährigen zu, der am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der Mann war stark alkoholisiert und lag regungslos auf offener Straße. Als die Beamten den Mann kontrollierten, zeigte sich dieser stark aufbrausend, missachtete die Anweisungen der Polizisten und ging bedrohlich auf sie zu. Der 38-Jährige wurde schließlich unter Gegenwehr von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Während des Einsatzes ließ sich der Alkoholisierte zudem zu Beleidigungen und verbalen Drohungen hinreißen.

