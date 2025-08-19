Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen / Herbertingen

Zu schnell unterwegs - Polizei stoppt Verkehrssünder

Über 70 Verkehrsteilnehmer müssen nach Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Sigmaringen mit teils hohen Bußgeldern sowie in einzelnen Fällen mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizisten hatten am Sonntag- und Montagnachmittag auf der B 463 zwischen Nollhof und Winterlingen sowie auf der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen mittels Laser kontrolliert. Während die höchste gemessene Geschwindigkeit auf dem Teilstück bei Winterlingen mit 136 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h gemessen wurde, überschritten auf dem Streckenabschnitt bei Herbertingen gleich sechs Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um über 41 km/h. Besonders negativ stach ein Autofahrer mit 166 km/h bei erlaubten 100 km/h aus der Menge. Er wird nun mehrere hundert Euro Bußgeld bezahlen sowie zwei Monate zu Fuß gehen müssen.

Gammertingen

Pkw mutwillig beschädigt

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag offenbar mutwillig an einem Pkw in der Straße "Schloßberg" angerichtet hat. Wohl mit einem Stein fügte der Unbekannte dem blauen Skoda mehrere erhebliche Kratzer sowie Dellen auf der Motorhaube zu. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen der Tat und bittet Personen, die Hinweise auf den Vandalen geben können, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Mengen

Unfall beim Spurwechsel

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden von insgesamt knapp 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, an dem am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr auf der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen drei Fahrzeuge beteiligt waren. Beim Spurwechsel von der rechten auf die linke Fahrspur kollidierte der 85-jährige Fahrer eines Mercedes mit dem Citroen Kastenwagen einer 57-Jährigen und verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw. Der 85-Jährige prallte in der Folge mit seinem Mercedes in die Leitplanke und fuhr schließlich auf einen vorausfahrenden Ford auf. Auch der Ford geriet ins Schleudern und wurde erheblich beschädigt. Die drei Insassen des Citroen begaben sich nach dem Unfall selbständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

