Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.08.2025

Überlingen / Bodenseekreis (ots)

Tatverdächtiger nach Überfall in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Breitlestraße/ Aufkircher Straße einen 20-Jährigen überfallen zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 22-Jährigen. Unter Vorhalt einer Stichwaffe soll er sein Gegenüber zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Als der 20-Jährige dies ablehnte, kam es offenbar zur handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige mehrfach auf sein am Boden liegendes Opfer eingeschlagen haben soll. Im Anschluss flüchtete der Angreifer unter anderem mit einer gestohlenen Geldkarte. Polizisten konnten den Tatverdächtigen schon kurz nach der Tat im Rahmen der Fahndung ausfindig machen und festnehmen. Der Tunesier wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des schweren Raubes und setzte diesen in Vollzug. Seither sitzt der 22-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und dazu, inwieweit zwischen den beiden Beteiligten eine Vorbeziehung bestand, dauern aktuell noch an. Personen, die Zeugen des Überfalls wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei den Ermittlern zu melden.

Staatsanwältin Nathalie Werth, Tel. 07531/280-2033

Polizeihauptkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010

