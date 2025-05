Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 09.05.2025 im Tatzeitraum von 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr ist es an der Bahnhaltestelle Solebad in der Straße Mühlenwiese in 31162 Bad Salzdetefurth zu einem Fahrraddiebstahl gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat die geschädigte Eigentümerin ihr Fahrrad über den Tatzeitraum an der Bahnhaltestelle Solebad abgestellt und mittels Bügelschloss gesichert. Als diese anschließend zur Haltestelle zurückkehrte, war das Mountainbike entwendet worden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott Aspect 950 in schwarz und silber.

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell