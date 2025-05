Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachung in Nette

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / NETTE (brz) -

Am 09.05.2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:20 Uhr, führten Beamte des PK Bad Salzdetfurth Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Form einer Geschwindigkeitsmessung auf der Hildesheimer Straße in der Ortschaft Nette durch. Insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer überschritten in diesem Zeitraum die innerhalb geschlossener Ortschaft geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50km/h. Der schnellste Fahrer wurde mit vorwerfbaren 65km/h gemessen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte darüber hinaus nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt.

Alle Verstöße wurden durch entsprechende Verwarngelder geahndet.

Die Geschwindigkeitsüberwachung musste letztlich beendet werden, als ein 19-Jähriger Salzgitteraner in die Kontrolle geriet. Dieser fuhr nicht nur zu schnell, sondern sammelte auch gewerblich Altmetall ohne die hierfür nötigen Genehmigungen vorweisen zu können. Bei einer weiterführenden Kontrolle konnte außerdem festgestellt werden, dass der Transporter um knapp 15 Prozent überladen ist. Nachdem der Transporter abgeladen und das Altmetall ordnungsgemäß entsorgt wurde, konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.

Neben mehreren Ordnungswidrigkeiten erwartet diesen nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell