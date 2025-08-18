Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Markdorf

Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Gesichtsverletzungen hat sich ein 34-Jähriger zugezogen, als er am Sonntagabend bei Wangen mit einem E-Scooter gestürzt ist. Mitursächlich für den Unfall dürfte die erhebliche Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Weil die Atemalkoholmessung bei der Unfallaufnahme über drei Promille anzeigte, musste der 34-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Sollte die Untersuchung der Blutproben den Verdacht der erheblichen Alkoholisierung bestätigen, muss der Scooter-Fahrer mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Sipplingen

Unerlaubt mit E-Scooter unterwegs

Mit Konsequenzen rechnen müssen zwei Männer im Alter von 42 und 46 Jahren, die in der Nacht auf Sonntag in Sipplingen von der Polizei gestoppt wurden. Die Männer hatten sichtlich Schwierigkeiten sich auf den E-Scootern zu halten und wurden von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Nicht nur der Verdacht einer deutlichen Alkoholisierung erhärtete sich, sondern auch, dass die Fahrzeuge nicht versichert waren. Die Männer musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weil sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, zur Sicherung der Strafverfahren, jeweils einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen. Ihnen droht eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Daisendorf

Wohnmobilfahrer fährt nach Unfall weiter - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag auf der K 7783 zwischen Gebhardsweiler und Daisendorf ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Eine Ford-Fahrerin gibt an, gegen 12.45 Uhr in Richtung Daisendorf unterwegs gewesen zu sein, als ihr ein Wohnmobil auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. In der Folge riss der Spiegel des Ford Ranger ab. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr der Lenker des Wohnmobils davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Owingen

Dieb hinterlässt Gemüse-Spur

Nachdem ein Unbekannter am frühen Montagmorgen in der Owinger Straße in Billafingen sein Unwesen getrieben hat, ermittelt die Polizei Überlingen. Der Mann warf offenbar Gemüse auf Häuser, woraufhin die Polizei gegen 4.30 Uhr verständigt wurde. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten diverse Zucchini, Tomaten und Melonen auf und trafen zudem einen Mann an, der angab, bestohlen worden zu sein. Der Unbekannte hatte sich offenbar am unverschlossenen Wagen des Mannes zu schaffen gemacht, aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse gestohlen und im Kofferraum offenbar seine Spur hinterlassen: eine Zucchini. Der dubiose Unbekannte hatte Zeugenangaben zufolge dunkle Haare und war mit einem schwarz-weiß-karierten Hemd bekleidet. Nun ermittelt die Polizei und nimmt sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell