Sigmaringen

Zeuge verfolgt Ladendieb

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Samstagmorgen nicht unentdeckt blieb. Der Kunde erkannte, dass ein Mann das Geschäft mit mehreren Parfüms verließ, ohne diese zu bezahlen. Er lief dem Dieb hinterher und verständigte gleichzeitig über Notruf die Polizei. Obwohl er von dem Dieb auch noch verbal bedroht wurde, behielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizeistreife im Blick. Durch das couragierte Handeln des Zeugen konnte der 38-jährige Dieb noch in Tatortnähe festgenommen werden. Das Diebesgut im Wert von ca. 300 konnte ebenfalls in seinem Umfeld festgestellt und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls werden vom zuständigen Kriminalkommissariat Sigmaringen übernommen.

Bad Saulgau

Versuchter Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte offensichtlich am Samstagabend zwischen 19:30 und 23:15 Uhr über ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus in der Schönhaldenstraße einzusteigen. Den ersten Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau zufolge, gelang dies jedoch nicht und der Täter blieb ohne Beute. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Mengen

Versuchter Wohnungseinbruch

Am Samstagabend zwischen 17:30 und 20:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Im Kapellenösch und versuchte dort eine Wohnung im Erdgeschoß aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und entfernte sich. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

