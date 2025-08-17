PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schlägerei vor Gaststätte

Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte im Ortsteil Kemmerlang zwischen drei Personen im Alter von 20, 24 und 54 Jahren. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der 20-Jährige von den anderen beiden Beteiligten mit einer Eisenstange und einem Plastikstuhl angegriffen, als er gerade aus seinem Pkw ausgestiegen war. Der leicht verletzte Geschädigte konnte sich in die Gaststätte flüchten und wurde vom dortigen Personal erstversorgt. Er kam in der Folge mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei der Auseinandersetzung wurden auch noch zwei Türen in dem Gebäude beschädigt. Der genaue Tatablauf wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein, die vom Polizeirevier Ravensburg übernommen wurden.

Bodnegg

Zeugenauf nach Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens kam am Samstagabend kurz vor 18 Uhr im Bereich des Weilers Hinterberg von der B32 ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Grünstreifen zum Stehen. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07552/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

