PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B31 Höhe Uhldingen-Mühlhofen ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen. Der 48 Jahre alte Fahrer eines mit fünf Personen besetzten BMW befuhr die B31 von Friedrichshafen in Richtung Überlingen und kam aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er seitlich mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, der mit dem 41-jährigen Fahrer sowie einer Beifahrerin besetzt war. Durch den Zusammenstoß drehten sich beide Fahrzeuge und kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand, wodurch diese blockiert war. Nach derzeitigem Stand wurden 2 Personen im BMW sowie die beiden Insassen des Audi leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Zur Versorgung und zum Transport der Verletzten waren 2 Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 25000 Euro geschätzt. Die B31 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 3 Stunden gesperrt, wobei der Verkehr nach und nach an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Gegen den Unfallverursacher wurde in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt, da Anhaltspunkte für Übermüdung bei ihm vorlagen.

