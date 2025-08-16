Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Hochwertiges Fahrrad entwendet

Am Freitag kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße bei den Fahrradständern vom Westbad. Zwei Geschädigte hatten am Morgen ihre Fahrräder ordnungsgemäß mit zwei Schlössern gesichert und an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Die Fahrräder wurden gemeinsam an beiden Vorderreifen und am Rahmen mit den Schlössern verschlossen. Bei ihrer Rückkehr am Abend mussten sie feststellen, dass eines der beiden Räder - ein hochwertiges Mountainbike der Marke Cube in grün-grau - entwendet worden war. Das gestohlene Fahrrad hat einen Wert von 4.500 Euro. Zurückgelassen wurde lediglich das ältere Damenrad, welches ebenfalls verschlossen war. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, sich unter Tel. 07551/8040 zu melden.

Friedrichshafen

Ehepaar von mehreren Personen attackiert

In den frühen Morgenstunden des Samstagmorgens wurde ein Ehepaar in Friedrichshafen Opfer eines gewalttätigen Übergriffs. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Geschädigten - eine 33-jährige Frau und ihr 36-jähriger Ehemann - auf dem Heimweg, als sie gegen 02:50 Uhr von vier bislang unbekannten männlichen Tätern angegriffen wurden. Zunächst bedrängten die Täter die 33-jährige Frau. Als ihr Ehemann versuchte einzugreifen, wurde er von den Männern gemeinschaftlich attackiert und zu Boden geschlagen. Im Anschluss entfernten sich die Angreifer in unbekannte Richtung. Erst nach dem Vorfall bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner goldenen Halskette im Wert von etwa 50 Euro. Der Mann erlitt bei dem Übergriff eine Platzwunde am Kopf, seine Ehefrau klagte über Schmerzen im Arm. Beide wurden zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Friedrichshafen eingeliefert. Laut Beschreibung handelt es sich bei den Tätern um vier große, muskulöse Männer mit blonden Haaren. Weitere Hinweise zur Identität liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben tätigen können, sich unter Tel. 07541/ 7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell