Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Hoher Sachschaden bei Parkmanöver

Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer hat am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in der Stahlstraße beim Ausparken einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro verursacht. Der 28-Jährige übersah beim Ausparken aus einer Parklücke am Straßenrand den Daimler eines 51-Jährigen, der die Straße ordnungsgemäß befuhr. Durch die wuchtige Kollision wurde der Skoda gegen einen geparkten Sprinter geschleudert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Altshausen

Mit über drei Promille am Steuer

Über drei Promille hat ein Alkoholtest bei einem 41-jährigen Autofahrer ergeben, der am Donnerstag kurz nach 22 Uhr zwischen Ebenweiler und Altshausen unterwegs war. Nach einem Streit mit dem Mann hatten Zeugen die Polizei verständigt, die den 41-Jährigen im Bereich eines Waldes am Steuer seines Wagens einer Kontrolle unterzog. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts war eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins die Konsequenz. Der 41-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Ebersbach-Musbach

Unbekannte brechen in Schule ein

Bislang unbekannte Täter haben im Laufe der vergangenen Woche in das Gebäude der Grundschule in der Altshauser Straße eingebrochen. Wie die Unbekannten in die Schule gelangt sind und ob neben einer Dose mit Bargeld weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Althausen eingeleitet hat. Die Ermittler bitten unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Wangen

Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt schwer

Auf einem abschüssigen Teilstück der K 8007 zwischen Saamen und Wangen ist am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr ein 29 Jahre alter Fahrradfahrer schwer gestürzt. Der Radler fuhr in einer Linkskurve geradeaus und kollidierte dort mit der Leitplanke. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, an seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem Mann deutlichen Alkoholeinfluss fest, ein Vortest ergab einen Wert von gut zwei Promille. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 29-Jährigen in eine Klinik, wo er zwei Blutproben abgeben musste. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Vogt

Autofahrerin deutlich alkoholisiert unterwegs

Nicht mehr weiterfahren durfte eine 57-Jährige, die am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr deutlich alkoholisiert von der Polizei gestoppt wurde. Zeugen hatten den Polizeiposten Vogt verständigt, weil die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarkts deutlich betrunken in ihren Wagen stieg. Die Beamten konnten das Fahrzeug im Ortsgebiet antreffen, auf die Anhaltesignale reagierte die 57-Jährige jedoch zunächst nicht. Als die Frau mit ihrem Pkw schließlich anhielt, schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Einen Alkoholtest verweigerte die 57-Jährige, die im Anschluss im Krankenhaus Blut abgeben musste. Ihren Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten ein und zeigten die Frau wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an. Sie muss nun auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kißlegg

Einbrecher steigt in Ferienhaus ein

Ein Einbrecher ist am Donnerstagnachmittag in ein Ferienhaus in Wallmusried eingestiegen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schlug der Mann ein Fenster ein und gelangte so in das Haus. Dort bereitete er sich offenbar etwas zu Essen auf dem Herd zu, als er gegen 17.20 Uhr durch einen Zugangsberechtigten, der sich um das Ferienhaus kümmert, gestört wurde. Der Unbekannte gab Fersengeld und flüchtete über die Bahngleise in Richtung Wangen. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten, der dunkle Haare hat und zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine blaue kurze Hose trug, verlief erfolglos. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, ist derzeit noch unklar. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu dem Täter.

Leutkirch

Gegen Brückenpfeiler geprallt - Fahrer alkoholisiert

Mit deutlich über zwei Promille Alkohol ist ein 25-jähriger Autofahrer am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der Mann war mit seinem VW auf der K 8030 von Auenhofen in Richtung Unterzeil unterwegs und kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und prallte gegen den dortigen Brückenpfeiler. Ein Zeuge beobachtete, wie der 25-Jährige, der bei der Kollision leicht verletzt wurde, nach dem Unfall die Beine in die Hand nahm und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den Mann nach einer Fahndung schließlich in unmittelbarer Nähe zum Unfallort in einem Gebüsch antreffen. Der 25-Jährige musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben und wurde im Anschluss medizinisch versorgt. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Am VW, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt.

