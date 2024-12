POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/ Schwarzer Audi A6 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte verschafften sich, am 17.12.2024, in der Zeit von 07.10 Uhr bis 19.45 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Haus auf der Straße Schonebeck in Havixbeck. Sie öffneten gewaltsam ein Tür. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

