Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Einfamilienhaus eingebrochen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Bishausen, Weinbergweg, Freitag, 01.11.2024, 13.00 Uhr bis Montag, 04.11.2024, 17.50 Uhr

BISHAUSEN (Wol) - Unbekannte Personen stehlen Schmuck und Bargeld.

Im Zeitraum von Freitag ca. 13.00 Uhr bis Montag ca. 17.50 Uhr konnten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus im Bishäuser Weinbergweg einbrechen. Die Personen gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Haus. Dort fanden sie Schmuck und Bargeld in bisher noch nicht bekannter Höhe. Nach einer ersten Schätzung wird von einem Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro ausgegangen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell