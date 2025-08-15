Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Vermutlich mit einem Drahtwerkzeug hat sich ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag Zugang zu einem geparkten Pkw in der Riedlinger Straße verschafft. Der Dieb machte sich dabei zu Nutze, dass die Fensterscheibe des Wagens wenige Zentimeter geöffnet war und durchwühlte zwischen 14.40 und 15.40 Uhr das Fahrzeug. Anschließend flüchtete er mit Zigaretten und einem niedrigeren Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel. 07571/104-0 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass abgestellte Fahrzeuge, auch bei nur kurzzeitigem Verlassen, abzuschließend und gegen fremden Zugriff zu sichern sind.

