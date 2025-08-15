PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Vermutlich mit einem Drahtwerkzeug hat sich ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag Zugang zu einem geparkten Pkw in der Riedlinger Straße verschafft. Der Dieb machte sich dabei zu Nutze, dass die Fensterscheibe des Wagens wenige Zentimeter geöffnet war und durchwühlte zwischen 14.40 und 15.40 Uhr das Fahrzeug. Anschließend flüchtete er mit Zigaretten und einem niedrigeren Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel. 07571/104-0 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass abgestellte Fahrzeuge, auch bei nur kurzzeitigem Verlassen, abzuschließend und gegen fremden Zugriff zu sichern sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nachtragsmeldung zur gestrigen Meldung "Motorroller geraubt - Kriminalpolizei ermittelt" Im Rahmen der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht wegen schweren Raubes gegen den 24-Jährigen nicht, weshalb er noch am Donnerstag auf freien Fuß entlassen wurde. Die Polizeibeamten wollen mit weiteren Recherchen und Spurenauswertungen die genauen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Bad Waldsee Hoher Sachschaden bei Parkmanöver Ein 28-jähriger Skoda-Fahrer hat am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in der Stahlstraße beim Ausparken einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro verursacht. Der 28-Jährige übersah beim Ausparken aus einer Parklücke am Straßenrand den Daimler eines 51-Jährigen, der die Straße ordnungsgemäß befuhr. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren