PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Durch die Rettungsleitstelle wurde der Polizei am Samstagabend gegen 19:30 Uhr ein auf dem Boden liegender Pedelecfahrer in der Olgastraße mitgeteilt. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerte der 50-Jährige von einem nicht näher bekannten Pkw gestreift und hierdurch zu Fall gekommen zu sein. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen im Bereich der Schulter zu und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nachdem bei ihm eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Sipplingen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstagabend zwischen 17:25 und 23:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz P2 in der Seestraße ein geparkter Pkw Mercedes-Benz GLE angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Auf Grund der Spuren dürfte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen weißen Renault gehandelt haben, der beim Ausparken oder Rangieren gegen die hintere Stoßstange des geparkten Mercedes gestoßen ist und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht hat. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Armin Engler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 10:40

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Schlägerei vor Gaststätte Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte im Ortsteil Kemmerlang zwischen drei Personen im Alter von 20, 24 und 54 Jahren. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der 20-Jährige von den anderen beiden Beteiligten mit einer Eisenstange und einem Plastikstuhl angegriffen, als ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 17:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Landkreis Bodenseekreis (ots) - Uhldingen-Mühlhofen Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B31 Höhe Uhldingen-Mühlhofen ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen. Der 48 Jahre alte Fahrer eines mit fünf Personen besetzten BMW befuhr die B31 von Friedrichshafen in Richtung Überlingen und kam aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 10:19

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Hochwertiges Fahrrad entwendet Am Freitag kam es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße bei den Fahrradständern vom Westbad. Zwei Geschädigte hatten am Morgen ihre Fahrräder ordnungsgemäß mit zwei Schlössern gesichert und an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Die Fahrräder wurden gemeinsam an beiden Vorderreifen und am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren