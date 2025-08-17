Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Durch die Rettungsleitstelle wurde der Polizei am Samstagabend gegen 19:30 Uhr ein auf dem Boden liegender Pedelecfahrer in der Olgastraße mitgeteilt. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerte der 50-Jährige von einem nicht näher bekannten Pkw gestreift und hierdurch zu Fall gekommen zu sein. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen im Bereich der Schulter zu und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nachdem bei ihm eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Sipplingen

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Samstagabend zwischen 17:25 und 23:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz P2 in der Seestraße ein geparkter Pkw Mercedes-Benz GLE angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Auf Grund der Spuren dürfte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen weißen Renault gehandelt haben, der beim Ausparken oder Rangieren gegen die hintere Stoßstange des geparkten Mercedes gestoßen ist und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht hat. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell