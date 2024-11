POL-PPWP: Unerfreuliche Begegnung

Kaiserslautern (ots) - In der Carl-Euler-Straße hat sich am vergangenen Wochenende ein Unfallverursacher einfach aus dem Staub gemacht. Die 55-Jährige Eigentümerin eines blauen Mazda 2 meldete der Polizei, dass sie ihr Auto am Samstagmittag am Fahrbahnrand parkte und am Montagmorgen feststellen musste, dass die hintere Stoßstange des Wagens beschädigt worden war. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen ...

