Sigmaringen

Alkoholkontrolle

Über 0,5 Promille hat ein 28 Jahre alter Autofahrer gepustet, den nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro erwartet. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten am späten Sonntagabend in der Laizer Straße allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei den Fahrzeuglenker gestoppt. Der 28-Jährige musste seinen Pkw abstellen und auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Er wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Bad Saulgau

In Verkaufshäuschen eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu zwei möglichen Einbrechern erbittet sich das Polizeirevier Bad Saulgau nach dem Einbruch in ein Verkaufshäuschen am Montag in den frühen Morgenstunden auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Fulgenstadter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften zwei etwa 180cm große Männer, davon einer mit einem orangefarbenen oder braunen Pullover bekleidet, sich an den aufgestellten Verkaufsautomaten für Eis, Nudeln und Eier zu schaffen gemacht haben und brachen dabei einen der Automaten auf. Inwiefern die Unbekannten Beute gemacht haben, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Personen, die Hinweise zu den beiden möglichen Tätern und dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herdwangen-Schönach

Mit rund drei Promille gegen Baum gefahren

Ordentliches Glück hatte ein 39-Jähriger, der sich am Sonntagnachmittag mit rund drei Promille hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat. Kurz vor 14 Uhr kam der Autofahrer in der Gewerbestraße zwischen Herdwangen und Albersweiler mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte wuchtig gegen einen Baum. Davon kam er glücklicherweise ohne größere Verletzungen, jedoch erwarten den 39-Jährigen nun mehrere Strafanzeigen. Nach dem Unfall flüchtete der Alkoholisierte zu Fuß, bis ihn Beamte des Polizeiposten Pfullendorf an seiner Wohnanschrift ausfindig machen konnten. Nach einem Alkoholvortest musste der Flüchtige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, zudem wurde sein Führerschein unmittelbar sichergestellt. Um den erheblich beschädigten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

