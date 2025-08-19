Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung hat strafrechtliche Konsequenzen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am frühen Dienstagmorgen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Vor einer Bar in der Schanzstraße kam es gegen 3 Uhr zum Streit zwischen den 22 und 29 Jahre alten Kontrahenten, in dessen Verlauf der Ältere sein Gegenüber mit Pfefferspray besprüht und mit Faustschlägen attackiert haben soll. Der genaue Hergang ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Altstadt übernommen hat.

Salem

Unbekannter nimmt fremdes Fahrrad mit - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Beurener Straße ein E-Bike unerlaubt an sich genommen hat, ermittelt die Polizei Überlingen und sucht Zeugen des Vorfalls. Der dreiste Täter wurde mutmaßlich auf das unverschlossen vor einem Haus in Altenbeuren stehende schwarze Rad aufmerksam, nahm dieses in Gebrauch und stellte es dann an der Leitplanke unweit der Einmündung in die K 7756 wieder ab. Das Rad konnte der Eigentümerin zwischenzeitlich wieder ausgehändigt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden, wo die Ermittlungen wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs laufen.

Oberteuringen

Rundballenpresse fängt Feuer

Beim Brand einer Rundballenpresse am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf einem Hof in Hefigkofen entstand rund 35.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte die Presse nach beendeter Arbeit auf dem Hof abgestellt, wo diese kurze Zeit später zu brennen begann. Der 40-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, hängte die Presse wieder an den Traktor und fuhr sie auf seine Weide, um Schlimmeres zu verhindern. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei Friedrichshafen schließt nicht aus, dass eine Selbstentzündung von Silage-Resten oder ein technischer Defekt an der Rundballenpresse brandursächlich sein könnten. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich nicht.

Langenargen

Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer zugezogen, der am Montagmorgen im Tuniswald in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 66 Jahre alter Skoda-Lenker fuhr von Tettnang kommend verbotenerweise durch die Unterführung der Bundesstraße. Der entgegenkommende 42 Jahre alte Rennradfahrer wich dem Wagen aus und kam dabei zu Fall. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Dem Autofahrer droht nun eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell