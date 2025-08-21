Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Festgefahrener Lkw sorgt für Umleitung

Ein festgefahrener Lkw hat am Donnerstagmorgen auf der B 311 im Bereich der Serpentinen zwischen Krauchenwies und Rulfingen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Kurz nach 6 Uhr hatte es der Tanklaster aufgrund falscher Beladung bei regennasser Fahrbahn nicht mehr die Serpentinen hinaufgeschafft und blieb stehen. Während der Verkehr in Richtung Krauchenwies passieren konnte, mussten die Verkehrsteilnehmer in Richtung Rulfingen über Sigmaringen umgeleitet werden. Kurz nach 8.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden, nachdem die Spedition den Lkw schließlich weggefahren hatte.

Pfullendorf

Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Mit einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf dem Polizeiposten Pfullendorf endete der Abend für einen 36-Jährigen, der sich alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hatte. Beamte des örtlichen Polizeipostens hatten den Mann in der Nacht auf Donnerstag in der Überlinger Straße gestoppt und dessen Verkehrstüchtigkeit überprüft. Nachdem der Alkoholtest über 0,5 Promille ergab, musste der 36-Jährige seinen Wagen stehen lassen. Auf ihn kommen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Ostrach

Altreifen und Teppich entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Mehrerer Altreifen und eines Teppichs haben sich Unbekannte im Bereich des Kalkreuter Wegs in Magenbuch entledigt. Anstatt sich um die sachgerechte Entsorgung zu kümmern, warfen die Unbekannten ihren Unrat in die Natur und fuhren vermutlich mit einem Fahrzeug davon. Bemerkt wurde der Abfall am Mittwochmorgen. Personen, die im Zusammenhang mit der unerlaubten Müllentsorgung Hinweise auf die noch unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Mengen

Motorroller aus Carport gestohlen

Wegen Diebstahls hat das Polizeirevier Bad Saulgau Ermittlungen eingeleitet, nachdem Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus einem offenen Carport in der Straße "Bei der Linde" einen Motorroller entwendet haben. Während die Täter einen weiteren, defekten Roller zurückließen, nahmen sie den weiß/roten Roller des Herstellers "Motorbécane" an sich und fuhren mit diesem davon, oder transportierten ihn ab. Hinweise zu der Tat und dem Verbleib des Motorrollers nehmen die Ermittler unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Verkehrszeichen und Warnleuchte gestohlen

Wie zwischenzeitlich bei der Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte zwischen Freitag, den 15.08., und Samstag, den 16.08., im Bereich der Straße "Waldberg" mehrere Verkehrseinrichtungen gestohlen. Die Verkehrszeichen sowie eine Warnleuchte waren anlässlich einer nahegelegenen Veranstaltung aufgestellt, der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Langfingern unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

