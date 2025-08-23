Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Diebstähle am Bahnhof

Leutkirch (ots)

Am Freitag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Anbauteile von abgestellten E-Bikes. An einem Fahrrad wurde das Display eines E-Bikes entwendet, während der Geschädigte lediglich kurze Zeit in einem Einkaufsmarkt war. Bei einem anderen Fahrrad wurde der Sattel samt Sattelstange entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200.- Euro geschätzt. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit evtl. Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 804-0 zu melden.

