PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Diebstähle am Bahnhof

Leutkirch (ots)

Am Freitag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Anbauteile von abgestellten E-Bikes. An einem Fahrrad wurde das Display eines E-Bikes entwendet, während der Geschädigte lediglich kurze Zeit in einem Einkaufsmarkt war. Bei einem anderen Fahrrad wurde der Sattel samt Sattelstange entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200.- Euro geschätzt. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit evtl. Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 804-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Überlingen Frau im Ausnahmezustand Polizisten haben am Donnerstagnachmittag eine Frau in eine Fachklinik gebracht, die im Bereich Ernatsreute mehrfach für Aufsehen gesorgt hat. Bereits am Mittwoch war die Frau durch ihr Verhalten aufgefallen, als sie augenscheinlich stark verwirrt umherlief und offenbar versuchte, unbekleidet Autos anzuhalten. Am Donnerstag meldeten Zeugen, dass die 36-Jährige ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Veringendorf / Hochberg Lkw-Fahrer missachtet Verkehrszeichen und bleibt stecken Die Längenbeschränkung von maximal 12 Metern im Bereich der Serpentinen der Kreisstraße 8202 zwischen Veringendorf und Hochberg hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag missachtet und blieb in der Folge mit seinem Fahrzeug stecken. Sein rund 18 Meter langes Gefährt konnte nicht voran bewegt werden. Die ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Fahrfehler führt zu Verletzungen und hohem Sachschaden Ein kurzer unaufmerksamer Moment hatte für einen 26-jährigen VW-Lenker am Donnerstag nicht nur kostspielige Konsequenzen. Der Mann kam gegen 16.30 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Nord und Weingarten von der Fahrbahn ab. Dort prallte er wuchtig gegen einen Baum und erlitt leichte Verletzungen. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren