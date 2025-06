PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Limburg (ots)

1. Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw,

Bad Camberg, Landesstraße 3013,

Dienstag, 24.06.2025, 18:07 Uhr

(rk) Am frühen Dienstagabend kam es in Bad Camberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Um 18:07 Uhr befuhren eine 53-jährige PKW Fahrerin aus Mannheim und ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Hünfelden die Landesstraße 3013 aus Richtung Autobahnabfahrt in Richtung Beuerbacher Landstraße.

Die Pkw Fahrerin entschloss sich unvermittelt, auf der Fahrbahn zu wenden, um in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Zur gleichen Zeit beabsichtigte der Motorradfahrer, dass langsamer werdende Fahrzeug zu überholen. Dabei fuhr der Motorradfahrer der Pkw Fahrerin in die linke Seite, wurde über die Motorhaube geschleudert und landete im angrenzenden Grünstreifen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Für die Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

