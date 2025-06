PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung auf offener Straße +++ Handy und Portemonnaie geraubt

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung auf offener Straße,

Hadamar, Oberweyer, Oberdorfstraße, Dienstag, 24.06.2025, 07:15 Uhr

(cw)Ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau verlagerte sich am Dienstagmorgen aus einer Wohnung in der Hadamar-Oberweyer auf die Straße. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Gegen 07:15 Uhr meldeten sich Anwohner aus der Oberdorfstraße, dass sich zwei Personen auf der Straße lautstark streiten würden. Eine Polizeistreife traf beide noch dort an. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Frau und ihr 53-jähriger Bekannter in der Wohnung in Streit, wobei der Mann die Frau angegriffen und auch geschlagen habe. Da der Angreifer alkoholisiert war und zusätzlich noch per Haftbefehl gesucht wurde, nahm die Streife den Mann fest. Nach einer Blutentnahme wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 über ihre Beobachtungen zu informieren.

2. Handy und Portemonnaie geraubt,

Beselich, Obertiefenbach, Kuhweg, Obertiefenbacher Straße, Sonntag, 22.06.2025, 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(cw)Am Sonntagabend wurde ein Mann auf dem Heimweg in Beselich-Obertiefenbach von mehreren Personen angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr war ein 26-Jähriger im Bereich des Kuhwegs und der Obertiefenbacher Straße unterwegs, als er nach seinen Angaben von bis zu fünf Personen angesprochen worden sei. Diese hätten ihn anschließend angegriffen und geschlagen. Auch seien ihm von den Männern die Geldbörse und ein Mobiltelefon gestohlen worden. Eine Person der Gruppe kann näher geschrieben werden als 30 bis 40 Jahre, etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Alle weiteren Angreifer sollen mit T-Shirts bekleidet gewesen sein. Die Personen sollen den Mann in arabischer und türkischer Sprache angesprochen und alkoholisiert gewirkt haben.

Da der 26-Jährige die Tat erst am Montagvormittag in Limburg anzeigte, erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung, um den Tatablauf aufklären zu können. Sollten Sie in dem Zeitraum in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

