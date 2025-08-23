Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein unbekannter Fahrzeugführer einen Audi, welcher auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof in der Landesbahnstraße in Sigmaringen geparkt war. Ohne sich um den Sachschaden, der vermutlich ca. 1000.- Euro beträgt zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 zu melden.

Inzigkofen

Wanderunfall

Einen größeren Rettungseinsatz löste am Freitag gegen 13.03 Uhr eine verunfallte Wanderin auf dem Aussichtsplateau des "Gespaltenen Felsens" in Inzigkofen aus. Beim Überlaufen der dortigen Felsspalte rutschte die 69-jährige Wanderin ab und fiel mehrere Meter in die Felsspalte. Zur Bergung der Verletzten waren die Bergwacht Sigmaringen, die freiwillige Feuerwehr aus Sigmaringen/Inzigkofen mit 33 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen sowie ein Rettungshubschrauber der Luftrettung im Einsatz. Während der Zeit der Bergungsmaßnahmen wurde die angrenzende L 277 für ca. 2 Stunden gesperrt. Die Frau konnte schließlich mit einer Seilwinde und anschließend mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden. Nach der med. Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung und Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung der schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Laut Angaben der eingesetzten Polizeibeamten war die Frau eine geübte Wanderin und entsprechend gut ausgerüstet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell