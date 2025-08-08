Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Unfall nach Fahrstreifenwechsel; Polizei bittet um Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher

Appenweier (ots)

Der fehlerhafte Fahrstreifenwechsel eines bislang unbekannten Autofahrers hat am heutigen Freitagmittag auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern zu einer Kollision mit drei Fahrzeugen und in der Folge zu einem Sachschaden von rund 50.000 Euro geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der nun gesuchte Autofahrer kurz nach 13 Uhr in Höhe Urloffen von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt, sodass ein dort in Richtung Karlsruhe fahrender Lenker eines Sattelzugs eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Beim Ausweichen nach links stieß der Fahrer des Schwergewichts mit einem BMW zusammen, der durch die Wucht des Aufpralls mit einem weiteren Auto zusammenprallte. Der unbekannte Unfallverursacher entzog sich seiner Verantwortung und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Aktuellen Feststellungen zufolge wurden bei der Kollision keine Personen verletzt. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bitten Zeugen des Zusammenstoßes unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 um Hinweise zum Geflüchteten.

/wo

