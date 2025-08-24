PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen-Vilsingen

Heckenbrand greift auf Holzschuppen über

Gegen 13.40 Uhr kam es Samstag in der Oeschlestraße in Vilsingen zum Brand einer Thuja-Hecke, der rasch auf einen Holzschuppen übergriff. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Sowohl die Hecke als auch der Holzschuppen, in dem Holz und Gartengeräte gelagert waren, wurden durch das Brandgeschehen nahezu vollständig zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeirevier Sigmaringen geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Bentele
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
