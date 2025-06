Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im Bahnbereich anlässlich Versammlungslagen in Hamburg - Bundespolizei zieht positive Bilanz

Am 15.06.2025 war die u.a. mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 60 Einsatzkräften aufgrund von angemeldeten Versammlungen im Bereich der Hamburger City im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz. Aufgrund mehrerer Versammlungslagen konnten Beeinträchtigungen an Bahnanlagen nicht ausgeschlossen werden.

Die Versammlungsteilnehmer nahmen in der Hamburger City u.a. rund um den Hauptbahnhof sowie am Jungfernstieg an mehreren Versammlungen teil.

Bundespolizeiliches Ziel war es hier aufgrund verschiedener Versammlungen Auswirkungen auf den Bahnbereich zu verhindern.

Insgesamt kann im bahnpolizeilichen Bereich von einem störungsfreien Verlauf, insbesondere bei der An- und Abreise der Teilnehmer, gesprochen werden. Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB-Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

