BPOL-HH: Altona: Zwei Männer verursachen durch Aufenthalt im Tunnelbereich "Gefährlichen Eingriff in Bahnverkehr" - Vorläufige Festnahmen durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 10.06.2025 gegen 15:43 Uhr konnten Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg in der unmittelbaren Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs einen männlichen Tatverdächtigen (38 Jahre) eines Diebstahlsdelikts wiedererkennen und festnehmen. Am 10.06.2025 soll der albanische Staatsangehörige gegen 10:15 Uhr den Koffer ...

mehr