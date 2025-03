Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Außerhalb des Dienstes gesuchte Person festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.03.2025 befand sich ein Beamter der hiesigen Dienststelle um 17:15 Uhr außerhalb seines Dienstes fußläufig in der Wallgasse in 67433 Neustadt/W.. Hierbei kam ihm eine männliche Person entgegen, welche dem Kollegen persönlich bekannt war, da gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Durch die umgehende Verständigung einer Funkstreifenwagenbesatzung konnte der 50-Jährige in der Hohenzollernstraße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen werden. Da der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Während den Maßnahmen stelle sich zudem heraus, dass der 50-Jährige sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält, weshalb dieser sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss. Zudem wird die zuständige Ausländerbehörde informiert, welche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit durchführen wird.

