Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 25.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6103920

Der seit dem 123.08.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell