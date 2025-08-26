PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 16-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 25.08.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6103920

Der seit dem 123.08.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 16:10

    POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Frankenthal (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz In der Nacht auf Montag (25.08.2025), gegen 1 Uhr, griff ein 18-Jähriger seinen 51-jährigen Vater mit einem Hammer und einem Messer in dessen Wohnung in Frankenthal an. Der 51-Jährige konnte flüchten. Er wurde schwer, aber nicht ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 16:03

    POL-PPRP: Vermisster 16-jähriger Junge - Öffentlichkeitsfahndung

    Ludwigshafen (ots) - Seit Samstag, 23.08.2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 16-jähriger Jugendlicher vermisst. Er wurde zuletzt am Samstag gegen 14:00 Uhr in der elterlichen Wohnung gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:10

    POL-PPRP: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (24.08.2025, gegen 20:45 Uhr) meldete ein Zeuge einen vermeintlich alkoholisierten Autofahrer bei der Polizei. Die alarmierten Polizeikräfte konnten das beschriebene Auto in der Rheinuferstraße kontrollieren. Der 40-jährige Fahrer war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren