Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht auf Montag (25.08.2025), gegen 1 Uhr, griff ein 18-Jähriger seinen 51-jährigen Vater mit einem Hammer und einem Messer in dessen Wohnung in Frankenthal an. Der 51-Jährige konnte flüchten. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde durch Polizeikräfte am Tatort widerstandslos vorläufig festgenommen. Er wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

