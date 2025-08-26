POL-PPRP: Alleinunfall mit Fahrrad
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (25.08.2025, gegen 17:30 Uhr), stürzte eine 55-jährige Fahrradfahrerin in der Bad-Aussee-Straße, als sie in Richtung Horst-Schork-Straße einen Bordstein streifte und die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Die 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.
