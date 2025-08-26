PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alleinunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (25.08.2025, gegen 17:30 Uhr), stürzte eine 55-jährige Fahrradfahrerin in der Bad-Aussee-Straße, als sie in Richtung Horst-Schork-Straße einen Bordstein streifte und die Kontrolle über das Fahrrad verlor. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Die 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:07

    POL-PPRP: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Sonntag (24.08.2025, gegen 19 Uhr) und Montag (25.08.2025, gegen 5 Uhr), entwendeten bislang Unbekannte einen auf einem privaten Parkplatz im Erfurter Ring (nahe Potsdamer Weg) geparkten weißen BMW X3. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:07

    POL-PPRP: Wohnungsbrand - Zwei Verletzte

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (25.08.2025, gegen 9 Uhr), brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hartmannstraße ein Feuer aus. Durch den Küchenbrand wurden ein 30-jähriger und ein 23-jähriger Bewohner der Wohnung leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Untersuchungen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:06

    POL-PPRP: Kind angefahren

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (25.08.2025, gegen 16 Uhr), fuhr eine 50-jährige Autofahrerin eine 5-jährige Fußgängerin in der Mundenheimer Straße an. Die 50-Jährige befuhr die Rottstraße und bog in die Mundenheimer Straße ein, als Mädchen mit ihrem Vater die grüne Ampel überquerte. Dabei missachtete die Autofahrerin den Vorrang der Fußgänger. Der Vater versuchte noch seine Tochter wegzuziehen, trotzdem wurde sie von dem Auto getroffen und stürzte. Dabei wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren