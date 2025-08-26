POL-PPRP: Alleinunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (25.08.2025, gegen 9 Uhr), brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hartmannstraße ein Feuer aus. Durch den Küchenbrand wurden ein 30-jähriger und ein 23-jähriger Bewohner der Wohnung leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Untersuchungen ...

mehr