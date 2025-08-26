Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Sonntag (24.08.2025, gegen 19 Uhr) und Montag (25.08.2025, gegen 5 Uhr), entwendeten bislang Unbekannte einen auf einem privaten Parkplatz im Erfurter Ring (nahe Potsdamer Weg) geparkten weißen BMW X3.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell