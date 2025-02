Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Trickbetrüger festgenommen

Jena (ots)

Ein Schlag gegen organisierte Trickbetrüger gelang am Dienstag der Jenaer Polizei. Zur Mittagszeit informierte ein Bankmitarbeiter die Polizei über eine Frau, welche einen hohen vierstelligen Geldbetrag abheben wollte. Der blickige Mitarbeiter hinterfragte bei der Frau das Vorhaben und erhielt so Informationen, welche den Schluss eines Trickbetruges zuließen. Gemeinsam mit der Frau ließ man die Täter im Glauben, dass ihr Vorhaben glücken werde. Nachdem die Frau weitere Instruktionen via Telefon erhielt, vereinbarte man einen Ablageplatz des Geldes. Als die Betrüger dann kamen, schnappte die Falle zu. Die Beamten konnten zwei 24-Jährige vorläufig festnehmen. Über den weiteren Verfahrensweg wird am Mittwoch die Staatsanwaltschaft entscheiden. Eine Vorführung vor dem Haftrichter ist für den frühen Nachmittag anberaumt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell