POL-ME: Polizei sucht rechtmäßige Besitzer von Diebesgut - Heiligenhaus - 2410087

Mettmann (ots)

Im Rahmen einer Durchsuchung Anfang August 2024 fand die Kreispolizeipolizeibehörde Mettmann in einer Wohnung in Heiligenhaus größere Mengen potenzielles Diebesgut. Nach weiteren Ermittlungen und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollen die Gegenstände nun wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

Die Polizei bittet daher die rechtmäßigen Besitzer, sich per Mail an poststelle.mettmann@polizei.nrw.de zu wenden und einen Besitznachweis (Kaufbelege, Fotos, Bescheinigung über eine erstattete Anzeige etc.) vorzulegen. Die Diebstahlsdelikte wurden vor dem 5. August 2024 begangen, vermutlich im Raum Heiligenhaus.

Entwendet und aufgefunden wurden folgende Gegenstände:

- diverse Bohrer, Bohreraufsätze, Sägen, Lampen und Klingengegenstände - ein Akku eines Yamaha-Pedelecs - mehrere Sonnenbrillen - diverse Handys (Samsung/ Emporia) - iPod MP3-Player - diverser Modeschmuck - diverse kabellose Kopfhörer - Fernglas der Marke TCM - mehrere Taschenlampen - E-Scooter - zwei Vodafone-Boxen - Powerbank der Marke Jackery

Der Tatverdächtige, ein 42-jähriger Deutscher, ist im Rahmen der Durchsuchung festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Hehlerei und Diebstahlsdelikten, eingeleitet.

