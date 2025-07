Polizei Aachen

POL-AC: Nach Unfall auf der Krefelder Straße: Mann erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus

Würselen (ots)

Am vergangenen Mittwoch (02.07.25) ist auf der Krefelder Straße ein Fußgänger von einem Motorrad angefahren worden. Der Fußgänger ist nun an seinen Verletzungen gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer aus Baesweiler kurz nach 8 Uhr auf der Krefelder Straße in Richtung Aachen unterwegs. An der Tankstelle (in der Nähe des Recker Parks) trat plötzlich ein Fußgänger hinter einem Kastenwagen auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 74-jährigen Mann aus Würselen in ein Krankenhaus. Dort verschlechterte sich sein Zustand in den darauffolgenden Tagen, so dass er schließlich starb.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. (sk)

