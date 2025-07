POL-AC: Unfall im Nordkreis: Mädchen wird schwer verletzt

Eschweiler (ots) - Am Freitagabend (04.07.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Jülicher Straße in Dürwiß gekommen. Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Würselen die Jülicher Straße in Richtung der Straße "Zum Hagelkreuz". Nach aktuellen Erkenntnissen verlor er im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen - ein schwarzer 3er BMW - wurde aus der Kurve getragen, kam von der ...

