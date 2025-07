POL-AC: Auto prallt gegen Baum - Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt

Monschau (ots) - Nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen älteren Mann am vergangenen Mittwoch (25.06.2025) in der Straße "Auf Beuel" in Imgenbroich sucht die Polizei Aachen nach einer bislang unbekannten Zeugin. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere unbekannte Personen um kurz nach 21 Uhr einen Mann mit Steinen beworfen und danach in ein Fahrzeug gezogen haben. Im Anschluss flüchteten die Personen mit dem Mann in ...

mehr