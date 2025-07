Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach Bränden in der Aachener Innenstadt

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (08.07.2025) ist es zu drei Bränden in der Aachener Innenstadt gekommen.

Gegen 02:15 Uhr brannte ein Elektroauto im Papiermühlenweg. Der Wagen stand vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Haus von der Feuerwehr evakuiert. Der Fahrzeugbrand wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Das Feuer griff nicht auf das Gebäude über.

Gegen 03:00 Uhr kam es zu einem Brand im Bereich eines Restaurants in der Peterstraße. Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen in den Nebenräumlichkeiten im rückwärtigen Bereich des Restaurants aus. Das Gebäude wurde von der Berufsfeuerwehr und der Polizei Aachen geräumt und evakuiert. Aufgrund von Rauchgasintoxikationen wurden vier Hausbewohner mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Gegen 04:45 Uhr gerieten drei nebeneinander liegende Garagen in einem Garagenhof in der Hein-Janssen-Straße in Brand. In den Garagen lagerten Altgroßgeräte, Unrat sowie ein Kleinkraftrad. Die drei Garagen wurden durch den Brand stark beschädigt.

Ein Passant stellte den Brand gegen 06:40 Uhr fest und verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es nicht zu einem Personenschaden oder einem größeren Gebäudeschaden gekommen.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den drei Bränden aufgenommen. In allen Fällen kann vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell