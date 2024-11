Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241128 - 1143 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Unfall und Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochmorgen (27. November 2024) kam es auf der Bundesautobahn 3 (A3) zu einem Alleinunfall eines LKW, der eine längere Vollsperrung mit sich führte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der LKW mit Anhänger gegen 08:00 Uhr die A3 in Richtung Köln. An der Anschlussstelle Frankfurt Süd lenkte der 47-jährige Fahrer sein Gespann in die Ausfahrt der Bundesstraße 43 Richtung Frankfurt Innenstadt.

Im Bereich der Kurve führte die vermutlich nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung dazu, dass der Lkw nach links auf den Grünstreifen kippte, während der Anhänger auf der Fahrbahn stehen blieb. Der Fahrer befreite sich eigenständig aus der Kabine und kam leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Ladung, in diesem Fall Stahlabfälle, verteilte sich ebenfalls im Bereich des Grünstreifens.

Aufgrund der aufwendigen Bergung des verunfallten Lkw, sowie der Ladung, wurde die Ausfahrt für die Dauer von 5 Stunden vollgesperrt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

