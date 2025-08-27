PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Limburgerhof - Autos entwendet - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Montag, 25. August 2025, auf Dienstag, 26. August 2025, entwendeten Unbekannte in Limburgerhof zwei BMW X3. Eines der Fahrzeuge stand in der Waldgasse, das andere im Ostpreußenring. Da beide Pkw über ein Keyless-Go-System verfügten, ist davon auszugehen, dass die Täter diese Technik zum Zugriff genutzt haben. Der Zeitwert jedes Fahrzeugs wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Tathergang machen oder hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

   - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
     Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete
     Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie 
     vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal 
     dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben
     die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung
     dieser Technik keine Chance.
   - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So
     können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken 
     übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

