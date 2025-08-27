Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Limburgerhof - Autos entwendet - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Montag, 25. August 2025, auf Dienstag, 26. August 2025, entwendeten Unbekannte in Limburgerhof zwei BMW X3. Eines der Fahrzeuge stand in der Waldgasse, das andere im Ostpreußenring. Da beide Pkw über ein Keyless-Go-System verfügten, ist davon auszugehen, dass die Täter diese Technik zum Zugriff genutzt haben. Der Zeitwert jedes Fahrzeugs wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Tathergang machen oder hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

- Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

