POL-PPRP: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag (26.08.2025, gegen 17:45 Uhr), stürzte ein 57-jähriger Radfahrer in der Saarlandstraße, als er die grüne Ampel überquerte und eine 77-jährige Autofahrerin seinen Vorrang missachtete. Die 77-Jährige befuhr die Saarlandstraße und bog an der Kreuzung von-Weber-Straße nach rechts ab. Dabei missachtete sie den Vorrang des querenden 57-Jährigen, so dass dieser abrupt abbremste und stürzte. Er verletzte sich leicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell