POL-PPRP: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

Limburgerhof (ots) - In der Nacht von Montag, 25. August 2025, auf Dienstag, 26. August 2025, entwendeten Unbekannte in Limburgerhof zwei BMW X3. Eines der Fahrzeuge stand in der Waldgasse, das andere im Ostpreußenring. Da beide Pkw über ein Keyless-Go-System verfügten, ist davon auszugehen, dass die Täter diese Technik zum Zugriff genutzt haben. Der Zeitwert jedes Fahrzeugs wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Wer ...

